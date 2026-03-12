По «тревожной кнопке» россияне в среднем хотят вернуть 6,7 тысячи рублей

Через так называемую «тревожную кнопку» в банках граждане России заявляют о хищениях в среднем на сумму 6,7 тыс. руб. Об этом сообщили аналитики ВТБ. Опираясь на результаты собственных подсчетов.



По данным экспертов, чаще всего «кнопку» использует молодежь, но самые крупные суммы зафиксированы у пользователей старше 40 лет. Наибольшая доля транзакций, по которым россияне нажимают «тревожную кнопку», приходится на СБП-переводы между физлицами (33,5%), на переводы по реквизитам (18,6%) и на переводы другому клиенту банка (8,5%). Активнее всего сервисом пользуются люди в возрастной категории от 14 лет до 30-ти: на них приходятся 42% обращений и 38% от сумм. А вот лица категории 40+ обращаются в банки реже (38% обращений), но суммы, о которых они заявляют, более существенные (49%).

Как заметил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев, раньше клиенты часто молчали: не обращались ни в банки, ни в полицию. «Теперь же люди стали обращаться по любому поводу, даже если сумма небольшая. Рынок в целом отметил тренд на снижение среднего чека мошенничества на 36%, а банки — увеличение количества заявленных операций по мошенничеству», — резюмировал эксперт.