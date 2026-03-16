На Дону в 2025 году на модернизацию объектов водоснабжения направили 4,3 млрд рублей

По итогам 2025 года в Ростовской области на модернизацию водопроводно-канализационной сети направили около 4,3 млрд руб. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в ходе совещания с губернатором Юрием Слюсарем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В регионе завершили работы на 14 объектах водоснабжения и водоотведения, обустроили семь новых артезианских скважин. За тот же период благоустроили 172 общественные территории, установили около 14 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Капитально отремонтировали общее имущество в 1,4 тыс. многоквартирных домов и заменили 337 лифтов. Кроме того, началась реализация проекта строительства ливневки в Ростове-на-Дону. Для этих целей привлекли 8,7 млрд руб. инфраструктурного кредита. Также завершили реконструкцию аварийного водовода в городе Шахты. Стоимость работ — 2,8 млрд руб.

На сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги выделили 6,6 млрд руб. областных субсидий.

Юрий Слюсарь отметил, что на ближайшие три года на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрели около 20 млрд руб. Планируется продолжить масштабные проекты, включая создание ливневой канализации в западной части Ростова-на-Дону. Одной из приоритетных задач остается привлечение федерального финансирования для реконструкции Шахтинско-Донского водовода.

Мария Хоперская