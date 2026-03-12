Главные новости за 12 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему заместителю главы Краснодара Всеволоду Нетребе, осужденному на четыре года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

По итогам первых двух месяцев 2026 года пассажиропоток в электричках Краснодарского края составил 2,4 млн человек, что составляет 97,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о зонах затопления и подтопления полностью завершены в 65 субъектах Российской Федерации. Лидером по количеству учтенных зон стал Краснодарский край, где в реестр внесены все 1007 объектов.

Максим Мысаков покинул должность первого заместителя главы Анапы в связи с переездом в Краснодар. В муниципальной администрации он отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожную деятельность и закупки товаров, работ и услуг для города.

Краснодарский край завершил оцифровку инвестиционного портфеля, включающего 753 проекта общим объемом более 4,5 трлн руб. По распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева Агентство по привлечению инвестиций перевело в цифровой формат все проекты регионального портфеля.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в атмосферном воздухе Тихорецка после возгорания на местной нефтебазе.

Строительство гостиничного комплекса «Вера» в поселке Уч-Дере в Сочи, работающего под брендом Azimut, планируется завершить к 2028 году. Инвестором проекта выступает ГК «Слово Групп», общий объем вложений составит 16 млрд руб.

Ленинский районный суд Краснодара назначил на 20 марта рассмотрение по существу гражданского дела о взыскании в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Дело по ходатайству ответчика будет рассматриваться в закрытом режиме.

Почти 28 млн руб. направили на модернизацию предприятий пищевой промышленности власти Севастополя. Господдержку получат пять местных производителей: ИП Луценко С.Н. — производитель колбасных изделий, ООО «Царь Хлеб» — производитель хлебобулочных изделий, АО «Артвин», ООО «Вейн Унд Вассер» и КФХ «Баррик».

На следующей неделе в Краснодарском краевом суде пройдет очередное заседание по делу об убийстве Юлии Григоренко, супруги новороссийского бизнесмена, погибшей от рук бывших бойцов ММА в ноябре 2023 года. Убийцам женщины может грозить пожизненный срок, они обвиняются по циклу, состоящему из 14 преступлений.