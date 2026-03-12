Пригородные поезда Кубани за январь и февраль перевезли 2,4 млн пассажиров

По итогам первых двух месяцев 2026 года пассажиропоток в электричках Краснодарского края составил 2,4 млн человек, что составляет 97,8% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, общий пассажиропоток на пригородных маршрутах Краснодарского края по итогам прошедшего года достиг 20,6 млн пассажиров. В этом году прогнозируется увеличение пассажиропотока на 5-7% по отношению к прошлому году.

Среди факторов, которые влияют на положительный прогноз пассажиропотока в 2026 году, аналитики выделяют замену подвижного состава старого типа ЭД9М на новый тип ЭП3Д, оснащенный системой климат-контроля для комфортной поездки пассажиров. Также из нововведений — дополнительное назначение 13 пар пригородных поездов по маршруту «Сочи — Имеретинский курорт — Сочи» и шести пар по маршруту «Имеретинский курорт — Роза Хутор» в конце 2025 года.

Кроме того, с 21 февраля этого года дополнительно назначено 2,5 пары пригородных поездов по маршруту «Аэропорт Сочи — Имеретинский курорт». С 29 марта планируется дополнительное назначение 15 пар пригородных поездов.

«Вместе с тем, несмотря на принятые меры по увеличению рейсов и обновлению подвижного состава, в регионе наблюдается снижение турпотока по отношению к прошлому году, в том числе за первые два месяца 2026 года, что может повлиять на прогнозируемый рост пассажиропотока в 2026 году», — отметили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

Алина Зорина