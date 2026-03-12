Суд в Краснодаре 20 марта рассмотрит дело об имуществе экс-депутата Исаева

Ленинский районный суд Краснодара назначил на 20 марта рассмотрение по существу гражданского дела о взыскании в доход государства имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Дело по ходатайству ответчика будет рассматриваться в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в рамках иска судебные приставы наложили обеспечительный арест на активы Исаевых стоимостью более 10 млрд руб. Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли семьи в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат строй» (по 90%), «Арс капитал» (100%), «Гелиос» (почти 30%) и Тепловой транспортной компании (90%).

По данным надзорного ведомства, господин Исаев, занимавший мандат в Госдуме с 2007 по 2011 год и входивший в комитет по строительству и земельным отношениям, использовал служебные полномочия и политическое влияние для незаконного обогащения, не отказавшись при этом от предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности.

Вячеслав Рыжков