В Тихорецке выявили превышение ПДК бензола и ксилола из-за пожара на нефтебазе

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в атмосферном воздухе Тихорецка после возгорания на местной нефтебазе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тихорецкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проводит лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора. По результатам максимально разовых анализов установлено превышение ПДК по показателям бензола и ксилола. Отбор проб и проведение лабораторных исследований продолжается.

Роспотребнадзор рекомендует жителям в районе возгорания избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения. При необходимости выхода на улицу следует использовать маски и респираторы. При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней — необходимо обратиться к врачу.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Алина Зорина