На модернизацию пищевой промышленности в Севастополе направили 28 млн рублей

Почти 28 млн руб. направили на модернизацию предприятий пищевой промышленности власти Севастополя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка огласил итоги отбора по предоставлению субсидии на приобретение оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности. Отборочная кампания прошла в феврале этого года. Господдержку получат пять местных производителей: ИП Луценко С.Н. — производитель колбасных изделий, ООО «Царь Хлеб» — производитель хлебобулочных изделий, АО «Артвин», ООО «Вейн Унд Вассер» и КФХ «Баррик».

Предприятия закупили современное оборудование для винодельчества, линии по производству колбас и подобных изделий, а также технику для хлебопекарного производства. Им будет предоставлена компенсация этих затрат.

По словам Михаила Развожаева, всего в 2026 году на реализацию этой меры поддержки в бюджете Севастополя предусмотрено 40 млн руб. В 2025 году господдержку получили 12 производителей: хлебопекарные, винодельческие, колбасные и рыбоперерабатывающие предприятия. Они смогли купить и ввести в эксплуатацию 58 единиц нового оборудования.

Алина Зорина