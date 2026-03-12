В Краснодарском крае оцифровали 753 инвестпроекта на 4,5 трлн рублей

Краснодарский край завершил оцифровку инвестиционного портфеля, включающего 753 проекта общим объемом более 4,5 трлн руб. Об итогах работы рассказали на совещании под руководством заместителя губернатора Александра Руппеля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева Агентство по привлечению инвестиций перевело в цифровой формат все проекты регионального портфеля. В процессе участвовали муниципальные команды и органы власти.

«Все дорожные карты по проектам переведены в цифровой вид, что позволяет нам не просто фиксировать инвестиции, а видеть динамику реализации проектов, выявлять узкие места, оперативно подключаться к решению возникающих вопросов и доводить проекты до результата. Это принципиально новый уровень управляемости инвестиционного процесса», — заявил Александр Руппель.

На совещании особо отметили роль муниципальных органов власти — 70% всех процессов инвестиционного цикла проходит на местах. Александр Руппель дал поручение департаменту развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности создать ключевые показатели эффективности для оценки работы глав муниципальных образований по сопровождению проектов.

Руководитель регионального департамента развития бизнеса и ВЭД Юлия Приходько сообщила о завершении настройки последнего этапа единого пути инвестора и готовности к переходу на онлайн-формат работы. Совместно с Агентством по привлечению инвестиций разрабатывается визуальный дашборд для отображения состояния портфеля. В нем будут представлены все проекты и их основные характеристики: отраслевая принадлежность, стадии реализации, риски и другие показатели.

По поручению Александра Руппеля не менее половины разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и градостроительных планов земельных участков должны предоставляться в электронном виде. Вице-губернатор также поручил активизировать работу с бизнесом по качеству предоставляемых документов для снижения процента отказов.

«Мониторинг реализации инвестиционных проектов должен быть постоянным: это задача и для муниципальных команд, и для краевого Агентства по привлечению инвестиций. Сегодня для экономики региона важен каждый рубль инвестиций», — отметил Александр Руппель.

Алина Зорина