Первый замглавы Анапы покинул пост из-за переезда в Краснодар

Максим Мысаков покинул должность первого заместителя главы Анапы в связи с переездом в Краснодар. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Маслова.

В муниципальной администрации Максим Мысаков отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дорожную деятельность и закупки товаров, работ и услуг для города.

Максим Мысаков родился 27 октября 1986 года в Краснодаре. В 2009 году получил диплом Кубанского государственного технологического университета по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В период с 2006 по 2017 год он работал в строительных и дорожных компаниях краевого центра, после чего занял руководящие позиции в главном управлении строительства Кубани. В сентябре 2020 года Максим Мысаков получил назначение на пост замруководителя краевого департамента строительства. С марта 2021 года исполнял обязанности руководителя этого ведомства. В июне 2024 года был назначен первым заместителем главы Анапы.

Алина Зорина