Росреестр завершил внесение в ЕГРН данных о зонах затоплений на Кубани

Работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о зонах затопления и подтопления полностью завершены в 65 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщила заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина.

Лидером по количеству учтенных зон стал Краснодарский край, где в реестр внесены все 1007 объектов. Высокие показатели также продемонстрировали Иркутская область и Республика Дагестан (внесено 400 и 467 зон соответственно), Воронежская область (238) и Республика Крым (263).

В число регионов с наибольшим абсолютным количеством зон затопления и подтопления, помимо Краснодарского края и Дагестана, вошли Московская область (400 зон, внесено 37,8%), Иркутская область (400, 100%), Республика Башкортостан (389, 58,6%) и Ростовская область (311, 100%). В ведомстве отметили, что наличие актуальной информации в ЕГРН позволяет минимизировать риски строительства в опасных местах и более эффективно планировать меры по защите населения от паводков.

«Внесение в ЕГРН информации о зонах затопления и подтопления необходимо, поскольку это помогает спрогнозировать паводки, избежать потерь имущественного характера и человеческих жертв. Такие зоны считаются установленными с момента их внесения в реестр недвижимости. После этого для ЗЗиП устанавливается особый режим использования территории. В настоящее время на территории России находятся 9631 зона затопления и подтопления. Из них в ЕГРН внесено 93,5% (9001). Динамика этой работы растет. Если в начале 2021 года в реестре недвижимости было всего 34% таких зон, то в 2025-м — уже 86,2%. Согласно плану-графику, установленному Росводресурсами, до конца 2026 года планируется внести в ЕГРН 95,6% зон затопления и подтопления»,— прокомментировала заместитель руководителя ведомства.

Разница между затоплением и подтоплением состоит в том, что подтопление происходит за счет поднятия из-под земли грунтовых вод, а затопление — в результате выпадения осадков или разлива водоемов.

Наталья Решетняк