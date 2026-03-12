Экс-замглаве Краснодара Нетребе утвердили приговор за покушение на мошенничество

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему заместителю главы Краснодара Всеволоду Нетребе, осужденному на четыре года колонии за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу на решение Первомайского районного суда. Первоначальным приговором Всеволод Нетреба был признан виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в 1 млн руб. и запрет занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года.

Защита обжаловала приговор, считая его чрезмерно жестким. Однако судебная коллегия, изучив доводы апелляции, не нашла оснований для изменения решения. После вступления приговора в законную силу Нетребу взяли под стражу в зале суда.

Алина Зорина