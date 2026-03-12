Гостиничный комплекс Azimut за 16 млрд рублей в Сочи введут до 2028 года

Строительство гостиничного комплекса «Вера» в поселке Уч-Дере в Сочи, работающего под брендом Azimut, планируется завершить к 2028 году, сообщили «Ведомости Юг» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Инвестором проекта выступает ГК «Слово Групп», общий объем вложений составит 16 млрд руб. Комплекс будет включать 1200 номеров категории 4–5 звезд с системой «все включено». В инфраструктуру войдут медицинский центр, спа с бассейном, фитнес-центр на 100 человек, два ресторана на 1200 мест и два бара на 500 мест.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что в 2025 году в регионе открыто 39 новых отелей и гостиниц на 4000 мест, в том числе шесть круглогодичных комплексов в Геленджике, Анапе, Сочи и Темрюкском районе.

Вячеслав Рыжков