Главные новости за 10 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В результате атак ВСУ на поезда в Крыму погиб железнодорожник. Удар пришелся по грузовому поезду. Атаке также подвергся пассажирский поезд Симферополь—Адлер, в результате чего был поврежден локомотив.

В Майкопе следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 69-летнего пациента урологического отделения местной больницы, который упал в открытую шахту лифта на седьмом этаже.

Центры трудовой адаптации ГУФСИН России по Краснодарскому краю произвели более 400 наименований товаров на сумму свыше 1 млрд руб. в 2025 году. К оплачиваемому труду в исправительных учреждениях привлекли 3241 заключенного.

Дело об обращении имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева в доход государства будет рассмотрено в закрытом режиме.

Власти Краснодарского края предусмотрели более 3,8 млрд руб. на благоустройство 174 общественных территорий в 2026 году.

Абинский районный суд Краснодарского края 3 марта назначил штраф в размере 1 тыс. руб. местному жителю Ивану Кажану. Это первое известное в России наказание за контент в государственном мессенджере Max.

В рейтинг «Топ-50 лучших винных хозяйств России 2026» по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia вошли 26 предприятий из Краснодарского края.

В поселке Витязево завершили восстановление тестового участка пляжа протяженностью 1 км, на который завезли около 40 тыс. куб. м песка.

Краснодар занял первое место в рейтинге российских городов по масштабам строительства жилья на одного жителя. В столице Кубани в настоящее время строится 4,39 кв. м жилья в расчете на одного человека.

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Андрея Пешкова к 10 годам заключения за вербовку в террористическую организацию, запрещенную в РФ.