Жителя Кубани осудили на 10 лет за вербовку в террористическую организацию

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Андрея Пешкова к 10 годам заключения за вербовку в террористическую организацию, запрещенную в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что в период с сентября 2024 года по июль 2025 года подсудимый прислал своему знакомому в мессенджере ссылку на официальный канал запрещенной террористической организации и убеждал вступить в ее ряды. Помимо этого, фигурант опубликовал в открытом доступе комментарий, в котором оправдывал и призывал подражать террористам.

Жителю Краснодарского края назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Алина Зорина