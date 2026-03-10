В результате атак ВСУ на поезда в Крыму погиб железнодорожник

Вооруженные силы Украины на минувшей неделе не менее трех раз атаковали гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, в Республике Крым удар беспилотника по грузовому поезду привел к гибели помощника машиниста, машинист получил ранения. Кроме того, атаке подвергся пассажирский поезд Симферополь—Адлер, в результате чего был поврежден локомотив. В Самарской области после удара БПЛА пострадал машинист маневрового поезда.

Господин Мирошник также сообщил, что среди пострадавших на прошлой неделе оказались сотрудники экстренных служб. По его данным, в Севастополе при атаке пострадали семеро спасателей МЧС, прибывших для ликвидации последствий обстрелов. Кроме того, было зафиксировано не менее семи атак на медицинские учреждения и медицинский транспорт.

Ранее дипломат заявлял, что за прошедшую неделю в результате ударов по российским регионам ранения получили более 150 мирных жителей, включая девять несовершеннолетних. Погибли 30 человек, среди них один ребенок.

Вячеслав Рыжков