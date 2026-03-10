Дело об обращении имущества экс-депутата Исаева рассмотрят в закрытом режиме

Дело об обращении имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева в доход государства будет рассмотрено в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Ленинский районный суд Краснодара рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении имущества бывшего депутата и его семьи в доход РФ. 10 марта в суде прошло предварительное заседание по гражданскому делу. Суд удовлетворил ходатайство представителя господина Исаева о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Ранее на имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его семьи стоимостью более 10 млрд руб. был наложен обеспечительный арест. Генпрокуратура требует обратить в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат» и «Сармат строй» (по 90%), «Арс капитал» (100%), «Гелиос» (почти 30%), Тепловой транспортной компании (90%).

Алина Зорина