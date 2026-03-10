В Майкопе пациент погиб, упав в шахту лифта

В Майкопе следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 69-летнего пациента урологического отделения местной больницы, который упал в открытую шахту лифта на седьмом этаже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установило следствие, на седьмом этаже урологического отделения медучреждения портал лифтовой шахты оказался доступен посторонним. Пациент отделения, желая воспользоваться лифтом, провалился в открытую шахту и получил смертельные травмы.

По данным информационного ведомства СКР, в медицинском учреждении ночью нет освещения, лифт регулярно перестает работать: происходят аварийные остановки, двери открываются до прибытия кабины. Мужчину без признаков жизни обнаружили спустя три недели.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгее Василию Ларину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Сейчас следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для выяснения причин, которые привели к открытию дверей лифта в нештатной ситуации и падению человека. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Алина Зорина