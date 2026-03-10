Почти половину рейтинга лучших винных хозяйств РФ заняли кубанские предприятия

В рейтинг «Топ-50 лучших винных хозяйств России 2026» по версии путеводителя 50 Best Tastes of Russia вошли 20 предприятий из Краснодарского края, следует из публикации на официальном сайте издания. Голосование экспертов проводилось с декабря 2025 по февраль 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Лидером рейтинга четвертый год подряд стал завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» из села Абрау Дюрсо. Второе место заняла «Сикоры» из хутора Семигорский под Новороссийском, третье — ростовская «Винодельня Ведерниковъ» из хутора Ведерников Константиновского района.

В топ 10 также вошли кубанские хозяйства «Галицкий и Галицкий» (станица Гостагаевская, 6 место), Nikolaev & Sons (Лефкадия, 7 место), Chateau de Talu (Геленджик, 8 место) и «Усадьба Дивноморское» (село Дивноморское, 10 место). Среди других виноделен Краснодарского края, отмеченных в рейтинге, — Mantra Estate (Magnatum, Геленджик, 11 место), Gunko Winery (Крымский район, 12), «Шумринка» (Гай Кодзор, Анапа, 13), «Кубань Вино» (станица Старотитаровская, 15), «Бюрнье» (станица Натухаевская, 17), Lefkadia (село Молдаванское, 18), Golubitskoe Estate (Темрюкский район, 19), «Мысхако» (село Мысхако, Новороссийск, 20), «Фанагория» (поселок Сенной, 23), «Усадьба Мезыбь» (Геленджик, 24), «Усадьба Маркотх» (Гай Кодзор, 25), «Гай Кодзор» (село Гай Кодзор, 27), «Сенетх» (Анапа, 30), Chateau le Grand Vostock (хутор Садовый, 33), «Винодельня Криница» (Геленджик, 34), Chateau Pinot (село Федотовка, Новороссийск, 35), «В2Р» (Краснодар, 36), «Скалистый берег» (село Варваровка, 39) и «Поместье Голубицкое» (станица Голубицкая, 40).

По словам издателя путеводителя Дмитрия Алексеева, за последние годы количество виноделен в России выросло более чем в три раза, особенно заметен рост в сегменте игристых вин — с 3,5 тыс. декалитров в 2015 году до 19 тыс. в прошлом году. Доля отечественных вин в ассортименте российских магазинов и ресторанов превышает 60%.

Известно, что успешные хозяйства работают не только в Краснодарском крае и Крыму, но и в Воронежской, Орловской, Московской, Тверской, Тульской и других областях. Самая северная официально зарегистрированная винодельня находится на Кольском полуострове — в Мурманске.

Вячеслав Рыжков