Заключенные на Кубани произвели продукцию на 1 млрд рублей

Центры трудовой адаптации ГУФСИН России по Краснодарскому краю произвели более 400 наименований товаров на сумму свыше млрд руб. в 2025 году. К оплачиваемому труду в исправительных учреждениях привлекли 3241 заключенного, сообщает «BFM Кубань».

Производственный комплекс включает восемь промышленных предприятий. Трудоустройство лиц с исковыми требованиями достигло 100%.

Основными направлениями деятельности стали металлообработка, литейное производство, деревообработка и выпуск мебели, швейное и обувное производство. Предприятия также занимаются изготовлением товаров народного потребления, сельским хозяйством, животноводством и выпуском продуктов питания.

Компании оказывают услуги сторонним заказчикам. Ассортимент включает изделия — от мебели и одежды до продуктов питания и сельскохозяйственных культур.

