На Кубани выделят 3,8 млрд рублей на благоустройство 174 общественных территорий

Власти Краснодарского края предусмотрели более 3,8 млрд руб. на благоустройство 174 общественных территорий в 2026 году. Реализацию инвестиционного проекта губернатор региона Вениамин Кондратьев обсудил с учредителем компании «Код Города» Максимом Бочаровым в Северском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В этом году планируем благоустроить 174 общественные территории по всему краю. На эти цели предусмотрели более 3,8 миллиарда рублей. Мы заинтересованы в развитии кубанских предприятий, которые внедряют технологичные решения, стремятся к высокой локализации и импортозамещению», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Максим Бочаров рассказал, что компания запустила производство в поселке Афипском в 2025 году за три месяца и за год участвовала более чем в десяти проектах. В 2026 году планируют утроить выручку, удвоить мощности и освоить новые направления.

«Код Города» проектирует и производит малые архитектурные формы из металла и древесины для общественных пространств, жилых комплексов и социальных объектов. Компания также изготавливает «умную» городскую мебель с солнечными панелями, автономными энергетическими модулями и цифровыми решениями. Производство высокотехнологичных изделий позволяет снижать зависимость от импортных поставок и формировать внутреннюю кооперацию.

Алина Зорина

