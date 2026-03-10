Краснодар возглавил рейтинг городов РФ по строительству жилья

Краснодар занял первое место в рейтинге российских городов по масштабам строительства жилья на одного жителя, следует из исследования, подготовленного РИА Новости. По данным агентства, в столице Кубани в настоящее время строится 4,39 кв. м жилья в расчете на одного человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Авторы исследования отмечают, что Краснодар на протяжении нескольких лет остается одним из наиболее быстрорастущих городов страны, что сопровождается активным жилищным строительством.

На втором месте рейтинга находится Тюмень, где на одного жителя приходится 3,93 кв. м строящегося жилья. Третью строчку занимает Майкоп с показателем 3,57 кв. м. Еще в четырех городах объем строительства составляет от 3 до 3,5 кв. м на человека — это Екатеринбург, Владивосток, Красногорск и Ростов-на-Дону.

Замыкают список Саратов, где на одного жителя строится 0,11 кв. м жилья, а также Нижний Тагил (0,15 кв. м), Новокузнецк (0,16 кв. м) и Комсомольск-на-Амуре (0,18 кв. м).

По данным на январь 2026 года, в стране возводят почти 116 млн кв. м жилья, это примерно 2,36 млн квартир.

Вячеслав Рыжков