В Витязево завершили восстановление километрового участка пляжа

В поселке Витязево завершили восстановление тестового участка пляжа протяженностью 1 км, на который завезли около 40 тыс. куб. м песка. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Весь необходимый объем песка доставили и распределили по прибрежной территории. Теперь на участке специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы для анализа. По результатам проверки примут решение о готовности этого метода для восстановления других песчаных пляжей Анапы и Темрюкского района.

Как сообщил генеральный директор ООО СК «Жемчужина» Роман Семихатский, вглубь засыпано около 70 м, до уреза воды. По его словам, толщина нового слоя составила в среднем 70 см. Песок доставляли с карьера, согласованного с Роспотребнадзором. По составу материал максимально близок к природному — содержит кварц и частицы ракушечника.

«Завозить песок закончили еще 7 марта, за пару дней все распланировали. Итого за 11 дней завезли, за 13 — полностью завершили планировку. Это даже на день раньше, чем ожидали», — отметил господин Семихатский.

Алина Зорина