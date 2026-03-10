Житель Абинска получил первый в РФ штраф за экстремистский контент в Max

Абинский районный суд Краснодарского края 3 марта назначил штраф в размере 1 тыс. руб. местному жителю Ивану Кажану. Это первое известное в России наказание за контент в государственном мессенджере Max. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Протокол составили по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 ч. 1 КоАП РФ). По данным судебного постановления, летом 2025 года мужчина установил в качестве аватарки фотографию, на которой демонстрировалась нанесенная на его теле татуировка, связанная с движением, признанным экстремистским на территории РФ.

Внимание силовых структур изображение привлекло в феврале 2026 года. После этого было возбуждено административное дело.

Алина Зорина