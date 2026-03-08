Главные новости за 2-8 марта. Ростов-на-Дону и область

В 2026–2027 учебном году профессиональные образовательные учреждения Ростовской области примут на заочное обучение 1,1 тыс. студентов. Это на 14% меньше, чем прошлом году, когда их было 1,3 тыс. Соответствующие данные содержатся в государственном региональном заказе на подготовку специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях региона.

По результатам 2025 года приобретение новой сельхозтехники в Ростовской области снизилось в среднем на 65%. Показатели сравнивали с результатами 2023 года. Наиболее ощутимой ситуация оказалась в сегменте тракторов. Здесь показатель упали на 84,1%. Если в 2023 году аграрии региона приобрели 1 тыс. тракторов, то в 2024 году почти вдвое меньше – 567 единиц. В 2025 году этой техники закупили всего 150 единиц. Комбайнов в прошлом году приобрели на 75% меньше по отношению к результатам 2023 г. Речь идет о 110 единицах.

За год жители Ростовской области подали более 643 тыс. заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. Региона занимает седьмое место в рейтинге по этому показателю.На каждые 100 жителей региона приходится около 13 человек с действующим запретом на кредиты. С заявлением о снятии запрета за тот же период обратились 51,8 тыс. жителей области.

В 2026-2027 годах в Ростове-на-Дону ООО «Бробоатс» планирует построить завод по производству алюминиевых лодок и катамаранов для переноса действующих мощностей предприятия. Инвестпроект оценили в 100 млн руб. Инвестор рассматривает варианты участков для размещения завода в пределах Ростова.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора, министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Бывший министр останется под стражей до 23 августа включительно. Вину свою она не признала.

По состоянию на 1 января размер государственного долга Ростовской области составил 40,8 млрд руб. Информацию об этом опубликовали на официальном портале правовой информации региона. Вместе с тем, в бюджете области на 2026 год расходы на обслуживание госдолга заложены в размере более 1,7 млрд руб.

Все имущество национализированной ростовской компании «Родные поля» (ТД «РИФ» до 2024 года) планируют продать с торгов. Аукцион объявило Росимущество. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги». Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с шагом аукциона 585 млн руб. Заявки от участников принимаются до 31 марта. Торги состоятся 9 апреля.

В Ростовской области инвестиционной портфель агропромышленного комплекса достиг 30 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования около 160 млрд руб.

Ростов-на-Дону расположился на 52-м месте среди регионов России по качеству общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Эксперты оценивали по следующим критериям: стоимость проезда, состояние салонов, доступность остановок. Также учитывались безопасность и общее развитие транспортной системы. В 2022 году город находился на 18 позиций выше.

Жительницы Ростовской области в 2025 году вложили 3,9 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что ровно в три раза превысило показатель 2024 года, следует из данных СберНПФ. Дончанки открыли 96 тыс. таких счетов в СберНПФ, из них 3 млрд руб. составили личные взносы, а 900 млн руб. — средства накопительной пенсии. Средний текущий взнос вырос на треть, до 5,7 тыс. руб., причем женщины увеличили его на 37%, что, по заверениям создателей системы, позволяет получать больший инвестиционный доход при регулярных пополнениях.