Размер госдолга Ростовской области составил 40 млрд рублей

По состоянию на 1 января размер государственного долга Ростовской области составил 40,8 млрд руб. Информацию об этом опубликовали на официальном портале правовой информации региона.

Вместе с тем, в бюджете области на 2026 год расходы на обслуживание госдолга заложены в размере более 1,7 млрд руб.

Региональным законом о бюджете на ближайшие три года спрогнозированы верхние пределы государственного внутреннего долга. На 1 января 2027 года это 66,7 млрд руб, на 1 января 2028 года — 86,3 млрд руб. и на 1 января 2029 года — 111,2 млрд руб.

Мария Хоперская