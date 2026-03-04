В Ростове начнется строительство завода по производству лодок за 100 млн рублей

В 2026-2027 годах в Ростове-на-Дону ООО «Бробоатс» планирует построить завод по производству алюминиевых лодок и катамаранов для переноса действующих мощностей предприятия. Инвестпроект оценили в 100 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестор рассматривает варианты участков для размещения завода в пределах Ростова.

Отмечается, что для этого проекта московский Институт легких материалов и технологий в сотрудничестве с ведущим производителем алюминия в России, компанией «Русал», создали новый сплав. Он позволил снизить вес судна на 15%, что, в свою очередь, улучшило его технические характеристики.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Бробоатс» зарегистрировано в Ростове в 2021 году. Основной вид деятельность — строительство прогулочных и спортивных судов. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Чернов.

Наталья Белоштейн