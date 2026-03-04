Экс-министру финансов Дона Федотовой продлили меру пресечения до 23 августа

Кировский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в отношении бывшего заместителя губернатора, министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Хоперская Фото: Мария Хоперская

«Я свою вину не признаю, с обвинениями не согласна. Никто не разбирался, в чем дело, потому что нужно погружаться в бюджетные процессы и понимать, о чем идет речь»,— ответила Лилия Федотова судье в режиме ВКС.

Бывший министр останется под стражей до 23 августа включительно. Вину свою она не признала.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего министра. По данным следствия, в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам правоохранителей, ущерб от действий министра, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб. Именно такая сумма была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Мария Хоперская