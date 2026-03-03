Жители Ростовской области подали более 643 тысячи заявлений на самозапрет кредитов

За год жители Ростовской области подали более 643 тыс. заявлений на установку самозапрета на получение кредитов. Региона занимает седьмое место в рейтинге по этому показателю. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На каждые 100 жителей региона приходится около 13 человек с действующим запретом на кредиты. С заявлением о снятии запрета за тот же период обратились 51,8 тыс. жителей области.

Лидером по количеству заявлений стала Москва — 1,9 млн заявлений. На втором месте — Московская область и 1,3 млн заявлений. Третье место занял Санкт-Петербург — 966 тыс. заявлений.

Мария Хоперская