Инвестпортфель донского АПК достиг 160 млрд рублей

В Ростовской области инвестиционной портфель агропромышленного комплекса достиг 30 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования около 160 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба донского правительства.

В настоящее время в регионе реализуется строительство маслоэкстракционного завода ООО «Мальчевский производственный комплекс «Светлый». Планируется, что мощность предприятия составит 600 т переработки в сутки. Объем инвестиций в проект составит 5 млрд руб. Реализация проекта позволит создать 80 новых рабочих мест. По данным инвестора, годовая мощность переработки сырья на предприятии достигнет 180 тыс. т. Завод планируют открыть в конце 2027 года.

Вместе с производственными объектами строят таунхаусы для будущих сотрудников. Инвестор отмечает, что сейчас главная конкуренция на рынке — за квалифицированных специалистов, а не за мощности и технологии.

По данным властей, 350 млн руб. предприятие направило на строительство ледовой арены, детских площадок, объектов водоснабжения и газификации, ремонт школ и детских садов, содержание дорог.

В то же время в Ростовской области на крахмалопаточном заводе ООО «Амилко» реализуется проект по увеличению мощности комбината глубокой переработки зерна до 500 тыс. т в год с производством крахмалопродуктов, высокопротеиновых кормов, пищевых и кормовых добавок. По итогам двух предыдущих этапов мощность переработки кукурузы увеличилась до 270 тыс. т в год, на объекте провели модернизацию производства модифицированных крахмалов со строительством элеватора мощностью 54 тыс. т, а также запустили новую линию фасовки продукции. В прошлом году предприятие отгрузило продукции на сумму свыше 10 млрд руб. Крахмалопродукты экспортируются в Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Сербию и другие страны.

В настоящее время предприятие реализует третий этап инвестпроекта — создание производства импортозамещающих продуктов. Объем инвестиций составляет 3,5 млрд руб. Компания направила в соцсферу 250 млн руб. За эти средства был отремонтирован госпиталь для военнослужащих, поддерживала построен дом для медиков, обновлены дороги, остановки, детские сады и храмы.

