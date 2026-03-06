Ростовский зернотрейдер «Родные поля» выставят на торги за 11,7 млрд рублей

Все имущество национализированной ростовской компании «Родные поля» (ТД «РИФ» до 2024 года) планируют продать с торгов. Аукцион объявило Росимущество. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с шагом аукциона 585 млн руб. Заявки от участников принимаются до 31 марта. Торги состоятся 9 апреля.

Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала национализированной компании.

В конце февраля 2026 года «Родные поля» распоряжением Правительства РФ были включены в список национализированных ООО, подлежащих приватизации до 2028 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в конце января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры конфисковал имущество компании в доход РФ. Требование надзорного органа было мотивировано нарушением норм, регламентирующих владение иностранцами стратегическими хозяйствующими субъектами России.

В начале февраля 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля».

Наталья Белоштейн