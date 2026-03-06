Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростовский зернотрейдер «Родные поля» выставят на торги за 11,7 млрд рублей

Все имущество национализированной ростовской компании «Родные поля» (ТД «РИФ» до 2024 года) планируют продать с торгов. Аукцион объявило Росимущество. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с шагом аукциона 585 млн руб. Заявки от участников принимаются до 31 марта. Торги состоятся 9 апреля.

Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала национализированной компании.

В конце февраля 2026 года «Родные поля» распоряжением Правительства РФ были включены в список национализированных ООО, подлежащих приватизации до 2028 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в конце января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области по требованию прокуратуры конфисковал имущество компании в доход РФ. Требование надзорного органа было мотивировано нарушением норм, регламентирующих владение иностранцами стратегическими хозяйствующими субъектами России.

В начале февраля 2025 года Росимущество получило 100% долей зернового трейдера ООО «Родные поля».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все