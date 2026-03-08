Жительницы Ростовской области утроили вложения в ПДС до 3,9 млрд рублей

Жительницы Ростовской области в 2025 году вложили 3,9 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС), что ровно в три раза превысило показатель 2024 года, следует из данных СберНПФ.

Дончанки открыли 96 тыс. таких счетов в СберНПФ, из них 3 млрд руб. составили личные взносы, а 900 млн руб. — средства накопительной пенсии. Средний текущий взнос вырос на треть, до 5,7 тыс. руб., причем женщины увеличили его на 37%, что, по заверениям создателей системы, позволяет получать больший инвестиционный доход при регулярных пополнениях.

Женщины доминируют в программе: они оформляют 69% договоров ПДС в регионе, мужчины — только 31%. Дончанки почти вдвое чаще переводят в ПДС «замороженные» пенсионные накопления, размораживая их для дальнейшего роста. Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова отметила, что жительницы Дона умело сочетают быт с финансовым планированием: программа дает господдержку до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет плюс налоговые льготы.

Программа ПДС, запущенная в 2024 году, набирает обороты по всей России. За 9 месяцев 2025-го взносы по стране достигли 312 млрд рублей, договоров заключили 4,4 млн — рост на 44% и 52% к концу 2024-го. В Ростовской области ранее, в августе 2025-го, государство софинансировало 47,2 тыс. жителей на 750 млн рублей, в среднем по 16 тыс. рублей на человека, а треть получила максимум в 36 тыс. К концу года дончане перевели в ПДС свыше 1,5 млрд руб. пенсии.

Эксперты объясняют такую динамику растущей финансовой грамотностью женщин и удобством инструмента: средства работают 15 лет с возможностью вывода после 55 лет для женщин или 60 для мужчин. Сбер прогнозирует дальнейший рост, включая молодых участников и семейные договоры. Дончанки опережают мужчин по активности, что отражает общий тренд на юге России.

Станислав Маслаков