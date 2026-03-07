Ростов-на-Дону занял 52-е место по качеству общественного транспорта

Ростов-на-Дону расположился на 52-м месте среди регионов России по качеству общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты оценивали по следующим критериям: стоимость проезда, состояние салонов, доступность остановок. Также учитывались безопасность и общее развитие транспортной системы.

В 2022 году город находился на 18 позиций выше.

Мария Хоперская