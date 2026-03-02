На Дону набор на заочное обучение сокращен на 14%

В 2026–2027 учебном году профессиональные образовательные учреждения Ростовской области примут на заочное обучение 1,1 тыс. студентов. Это на 14% меньше, чем прошлом году, когда их было 1,3 тыс. Соответствующие данные содержатся в государственном региональном заказе на подготовку специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях региона.

Количество студентов, принятых на очное обучение, выросло с 13,6 тыс. до 14,2 тыс. человек, что на 4,5% больше в сравнении с предыдущим годом. В то же время число абитуриентов, зачисленных на бюджетные места, достигло 15,7 тыс., что на 3% больше год к году (449 человек).

В сравниваемый период прием на очно-заочную форму сократился с 335 до 328 человек.

Количество мест для очного обучения по специальностям «Техника и технологии наземного транспорта» увеличилось с 915 до 1,1 тысячи мест, рост — 21,3%. Также возросло число мест по направлению «Химические технологии» — с 40 до 75.

В то же время произошло значительное сокращение числа мест по специальностям «Науки о земле». Количество мест уменьшилось на 50%, а по направлению «Прикладная геология, горное дело» — на 10%.

Наталья Белоштейн