В Ростовской области приобретение тракторов снизилось на 84,1%

По результатам 2025 года приобретение новой сельхозтехники в Ростовской области снизилось в среднем на 65%. Показатели сравнивали с результатами 2023 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Зернового союза сельхозпроизводителей региона.

Наиболее ощутимой ситуация оказалась в сегменте тракторов. Здесь показатель упали на 84,1%. Если в 2023 году аграрии региона приобрели 1 тыс. тракторов, то в 2024 году почти вдвое меньше – 567 единиц. В 2025 году этой техники закупили всего 150 единиц. Комбайнов в прошлом году приобрели на 75% меньше по отношению к результатам 2023 г. Речь идет о 110 единицах.

Снижение обеспеченности хозяйств техникой обусловлено сложным финансовым положением аграриев Ростовской области. Также на ситуацию влияет разрыв между ценами на сельхозпродукцию и материальнотехнические ресурсы, необходимые для ее производства.

Мария Хоперская