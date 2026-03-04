Главные новости за 4 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Государственный «Росспиртпром» ведет переговоры о приобретении долей в петербургской группе Ladoga. Информация официально не подтверждена, но интерес к «Ладоге» может стать логичным шагом в стратегии расширения госприсутствия на рынке.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел временный запрет на продажу нефтепродуктов несовершеннолетним. Ограничение будет действовать с 9 марта по 31 декабря, автозаправкам запрещено отпускать бензин в любой таре.

Оператор острова Новая Голландия получит собственный прогулочный теплоход на 90 пассажиров. Изначально контракт на 45 млн рублей заключили с верфью «Ростр» из Новой Ладоги, однако из-за финансовых проблем подрядчика он был расторгнут. Сейчас достройка судна идет на другой площадке, теплоход должен выйти в навигацию в 2026 году.

«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на корректировку проектной документации для реконструкции станции «Парк Победы». По условиям контракта работы нужно завершить до 5 апреля 2027 года, что может сдвинуть открытие станции.

КГИОП согласовал строительство путей ВСМ в центральной части Петербурга. Для реализации проекта планируют снести 6 зданий — 3 на Лиговском проспекте, 2 в Транспортном переулке и 1 на Днепропетровской улице.

В 1-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу троих петербуржцев, обвиняемых в попытке отравления нитратом кадмия партии гумпомощи для бойцов ныне расформированной 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», состоявшей преимущественно из футбольных фанатов и участвовавшей в боях против ВСУ.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ужесточить контроль за строительством социальных объектов. Он заявил, что при срыве графика более чем на полгода контракты будут расторгаться.

Грузовое судно «Мирадор» село на мель в акватории порта Усть-Луга в Финском заливе. По предварительным данным, повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов нет.

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга.

Пропавшего подростка из Янино-1 задержали ночью 4 марта в Петербурге. По данным полиции, он стал жертвой мошенников и за неделю выполнил три задания кураторов, в том числе забрал из сейфа 64 тыс. евро.

Сооснователя книжного «Все свободны» Артема Фаустова оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Поводом стала книга, проданная в магазине.

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский заявил, что планов по его выдвижению в Госдуму пока нет. Ранее СМИ писали, что его кандидатура может рассматриваться как одна из основных.

Губернатор Петербурга Александр Беглов вручил Ксении Шойгу знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Глава города заявил, что обновление Кронштадта реализуется по поручению президента.