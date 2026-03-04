Беглов запретил продавать бензин несовершеннолетним петербуржцам

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел временные ограничения на реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним жителям города, сообщает пресс-служба Смольного. Запрет будет длиться с 9 марта по 31 декабря, автозаправкам запрещено продавать юным петербуржцам бензин в любой таре.

«Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что неизвестные через телефонную связь вынудили 16-летнего подростка поджечь автозаправки в Адмиралтейском и Московском районе города. Позже аналогичным образом злоумышленники убедили поджечь колонку на улице Савушкина юную петербурженку.

Андрей Маркелов