Корректировка документации может сдвинуть сроки открытия станции метро «Парк Победы»
«Петербургский метрополитен» объявил конкурс на корректировку проектной документации для реконструируемой станции «Парк Победы». Начальная цена контракта составляет 135 млн рублей, завершить работы необходимо до 5 апреля 2027 года.
Проект нового вестибюля станции метро Парк Победы Архитектурной мастерской Сахновского
Фото: Архитектурная мастерская Сахновского
Нюанс в том, что согласно действующему контракту реконструкция должна завершиться в августе 2027 года. Таким образом корректировка может сдвинуть открытие «Парка Победы» как минимум на год.
Отметим, что станцию закрыли на капитальный ремонт летом 2025 года, работами занимается известный подрядчик «ЭН-Системс». Компании предстоит снести старый вестибюль и построить новый.
Параллельно на синей ветке петербургского метро идет реконструкция «Фрунзенской», ее, как и «Парк Победы», обещали открыть в 2027 году. Фронт работ примерно тот же: на месте старого вестибюля должно появиться современное здание с Единым диспетчерским центром.