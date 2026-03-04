Пропавший подросток из Янино выполнил три задания по наводке кураторов

Подростка из поселка Янино-1 задержали ночью 4 марта у дома 9 в Графском переулке. По информации полиции, за неделю он успел совершить три преступления по заданию кураторов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, юноша вступил в телефонный разговор с незнакомцем и стал жертвой мошенников. По их наводке он пришел с болгаркой в квартиру на Вербной улице и забрал из сейфа 64 тыс. евро. Дверь ему открыла 21-летняя внучка владельца жилья. Девушка также была под влиянием злоумышленников, поэтому была уверена, что передает деньги сотруднику спецслужбы для декларирования. Собственник пришел с полицию с заявлением, тогда возбудили дело о мошенничество в особо крупном размере.

Юноша заявил в полиции, что похищенные деньги передал неизвестному. За выполненное задание ему заплатили около 3000 рублей. Несовершеннолетний совершил аналогичное деяние в квартирах на проспекте Обуховской обороны и на Северном проспекте. За них ему ничего не заплатили. Правоохранители устанавливают личности организаторов преступной схемы и проверяют возможную причастность несовершеннолетнего к другим аналогичным эпизодам.

Татьяна Титаева