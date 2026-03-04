Сооснователя книжного «Все свободны» оштрафовали на 50 тысяч рублей
Мировой судья судебного участка Санкт-Петербурга оштрафовал сооснователя книжного магазина «Все свободны» Артема Фаустова на 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений; международное общественное движение ЛГБТ признано Верховным судом экстремистским и запрещено в России). Поводом стала книга, проданная в магазине, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Книжный магазин «Все свободны»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно протоколу об административном правонарушении, в декабре 2025 года на сайте «Все свободны» был приобретен роман «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. Фактически он был получен в магазине, где осуществляет деятельность ИП Фаустов.
В книге обнаружили признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и идей международного общественного движения ЛГБТ, признанного Верховным судом экстремистским и запрещенного в России.
Артем Фаустов признал вину.