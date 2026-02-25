Бельский может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский может стать главным кандидатом в списке партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу от Петербурга. О возможном выдвижении парламентария сообщили «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вероятность такого решения высока, считают три источника издания, которые близки к администрации президента. Кандидатура Бельского рассматривается как наиболее привлекательная с учетом его публичной должности и тесной связи с губернатором города Александром Бегловым.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в беседе с «Ведомостями» допустил, что в этот раз партия может отказаться от практики привлечения медийных персон в качестве лидеров списка. В 2021 году список возглавлял директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который затем отказался от депутатского мандата.

Александра Бельского избрали в парламент в 2021 году, до этого почти три года он работал в органах исполнительной власти Петербурга. В ноябре 2024 года он возглавил региональное отделение «Единой России». Выборы в Госдуму, Законодательное собрание и ряд муниципальных советов Петербурга пройдут в сентябре 2026 года.

Стефания Барченкова