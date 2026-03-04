Снесут шесть зданий: КГИОП согласовал строительство путей ВСМ в центре Петербурга

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдали положительное заключение на строительство путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в центральной части Петербурга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласование касается двух участков: от Московского вокзала до набережной Обводного канала и от набережной Обводного канала до путепровода на Нефтяной дороге. Документ разрешает ОАО «РЖД» строительство путей, инженерных сетей, постов электрической централизации, шумозащитных экранов и другой технической инфраструктуры.

Ранее была проведена государственная историко-культурная экспертиза, определившая перечень зданий, подлежащих демонтажу для реализации проекта. В списке шесть строений — три на Лиговском проспекте, два в Транспортном переулке и одно на Днепропетровской улице.

Андрей Маркелов