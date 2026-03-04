Грузовое судно «Мирадор» село на мель в Финском заливе

В акватории Финского залива в порту Усть-Луга село на мель грузовое судно «Мирадор». По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Предварительно установлено, что транспортное средство село на мель при маневрировании в акватории порта. В результате инцидента никто не пострадал, нет повреждений корпуса и разлива нефтепродуктов.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства»,— добавили в надзорном органе.

Татьяна Титаева