В Петербурге начался суд по делу о попытке отравления гумпомощи для бригады «Эспаньола»

В 1-м Западном окружном военном суде начался процесс по делу троих петербуржцев Рината Ильина, Никиты Красильникова и Артема Щербакова, которых обвиняют в попытке отравления нитратом кадмия партии гумпомощи для бойцов ныне расформированной 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола» (88-я РДБр), состоявшей преимущественно из футбольных фанатов и участвовавшей в боях против ВСУ.

Фигуранты, по версии следствия, действовали по заданию украинской разведки и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса». Им инкриминируют госизмену, покушение на теракт и участие в террористической организации.

Основной обвиняемый — Артем Щербаков, которого считают организатором группы, — заключил сделку со следствием (его дело слушается отдельно) и дал показания на предполагаемых сообщников.Ильин и Красильников вину не признают.

Все трое были задержаны ФСБ в конце февраля 2024 года. Тогда на ресурсах «Эспаньолы» появилось сообщение, что операция по поимке диверсантов была проведена сотрудниками спецслужбы совместно с бойцами 88-й РДБр и держалась в секрете.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Госизмена в форме яда».

Андрей Кучеров