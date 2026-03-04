Остров Новая Голландия получит собственный теплоход на 90 пассажиров

Оператор острова Новая Голландия получит собственный прогулочный теплоход, сообщает «Деловой Петербург». В ближайшее время петербуржцы смогут прокатиться на однопалубном судне проекта «Сити круиз», оно рассчитано на 90 пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Строительство судна ведется с 2021 года, когда контракт на 45 млн рублей заключили с верфью «Ростр» из Новой Ладоги. Однако из-за финансовых проблем подрядчика договор расторгли в 2023-м, а корпус передали заказчику.

Достройка теплохода осложнилась спором за двигатели. Оборудование завод не смог отдать из-за долга перед поставщиком «АВТ Моторс». В декабре 2024 года АНО «Новая Голландия» сама выкупила силовые установки за 27 тыс. евро, а «Ростр» гарантийным письмом признал долг, но деньги так и не вернул.

В конце февраля 2026 года арбитраж взыскал эту сумму с верфи в пользу «Новой Голландии». Гендиректор судоходной компании «Нева Тревел» Юрий Набатов рассказал изданию, что проект близится к финалу. Достройка теплохода идет на другой площадке, судно должно выйти в навигацию в 2026 году.

Андрей Маркелов