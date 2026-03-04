Александр Кержаков стал спецпредставителем губернатора Петербурга
Экс-футболист ФК «Зенит» Александр Кержаков назначен специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На новую должность он намекнул в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Александра Кержакова
Вместе с петербургской командой Александр Кержаков стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.
Также он играл за испанскую «Севилью», в составе которой выиграл Кубок УЕФА, а также выступал за швейцарский «Цюрих» и тренировал казахстанский «Кайрат».