Бельский заявил, что планов по его выдвижению в Госдуму пока нет
Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что пока нет планов, согласно которым он возглавит список «Единой России» на выборах в Государственную думу от Северной столицы. Об этом парламентарий заявил в ходе брифинга 4 марта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Подобное решение принимается не им лично, а партией, отметил господин Бельский. «Единая Россия» будет выдвигать кандидатов после праймериз, прием документов на которые скоро начнется.
Информация о том, что Александр Бельский может стать главным кандидатом в списке партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, появилась в конце февраля. Источники СМИ полагали, что его кандидатура рассматривается как наиболее привлекательная с учетом его публичной должности и тесной связи с губернатором города Александром Бегловым.