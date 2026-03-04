Беглов вручил Ксении Шойгу знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом»
Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу была удостоена знака отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Награду ей вручил губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.
Фото: Пресс-служба Смольного
Проект «Остров фортов» направлен на формирование в Кронштадте нового городского кластера общей площадью 150 га, посвященного Военно-Морскому флоту РФ. В его рамках проводится реставрация памятников истории и архитектуры, создаются объекты городской среды, а также социальной, образовательной, туристско-рекреационной и инженерной инфраструктуры.
«По поручению Президента России Владимира Путина мы реализуем программу масштабного обновления Кронштадта. Возрожденные и вновь созданные достопримечательности и точки притяжения привлекают миллионы туристов. Одновременно с восстановлением памятников мы развиваем инфраструктуру Кронштадта в целом»,— сказал глава Петербурга в ходе церемонии.
Сейчас благодаря проекту продолжается реставрация фортов «Кроншлот», «Петр I» и «Александр I», других памятников истории и культуры, создаются новые туристские маршруты и общественные пространства, отметили в городской администрации.