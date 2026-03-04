«Росспиртпром» присматривается к покупке долей петербургской группы Ladoga

Государственный «Росспиртпром» ведет переговоры о приобретении долей в петербургской группе компаний Ladoga, сообщает РБК. Холдинг изучает новые возможности для слияний и поглощений. Информация официально не подтверждена, но интерес к «Ладоге» может стать логичным шагом в стратегии расширения госприсутствия на рынке.

В декабре 2025 года Федеральная антимонопольная служба уже одобрила покупку «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома». Однако финансовое положение покупателя выглядит неоднозначно: выручка госкомпании в 2024 году выросла на 23%, достигнув 2,23 млрд рублей, но чистая прибыль рухнула с 561 млн до 9,5 млн рублей.

Что касается потенциального объекта сделки, то ООО «Группа Ладога», зарегистрированная в Петербурге в 2014 году, специализируется на производстве водки, виски и коньяков. По итогам 2024 года выручка компании взлетела на 50,6% — до 20 млрд рублей. Организация остается одним из лидеров отрасли, занимая 11-е место в России и третье на Северо-Западе по указанному выше показателю.

Андрей Маркелов