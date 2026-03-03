Главные новости за 3 марта. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани стартовала весенняя посевная кампания. В этом году под яровые культуры в регионе выделили около 1,8 млн га.

Александра Шевцова назначена на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым.

Объем займов, предоставленных компаниям и предпринимателям Краснодарского края, к началу 2026 года составил 3,7 трлн руб.

Стоимость проезда по Дальнему Западному обходу Краснодара увеличилась почти на 8%.

В Новороссийске участника СВО осудили за махинации при оформлении контрактной службы.

Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, приговоренная к 15 годам колонии за получение взяток, подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани подозревают в затягивании судебного процесса.

В 21 км от Сочи днем во вторник, 3 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Позже в районе Сочи произошло повторное землетрясение. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в этот раз магнитуда составила 4,5.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск с 1 по 2 марта повреждены 76 частных домов и 109 квартир в 38 многоквартирных домах.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков опроверг распространившиеся в СМИ сведения о проведении у него обысков дома и на рабочем месте.

Министерство здравоохранения Краснодарского края заявило о недостоверности появившейся в ряде СМИ информации о якобы нарушении прав ребенка-инвалида, не получившего в Краснодаре жизненно необходимый препарат.