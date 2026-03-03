Минздрав Кубани опроверг информацию о нарушении прав ребенка-инвалида на лекарство

Министерство здравоохранения Краснодарского края заявило о недостоверности появившейся в ряде СМИ информации о якобы нарушении прав ребенка-инвалида, не получившего в Краснодаре жизненно необходимый препарат.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для разъяснений стала публикация Telegram-канала Kub Mash о восьмилетнем пациенте с мышечной дистрофией Дюшенна, которому, по данным ресурса, год назад врачебный консилиум назначил препарат «Дефлазакорт», не имеющий аналогов в России. В сообщении утверждалось, что без терапии заболевание стремительно прогрессирует, однако мать ребенка не смогла добиться обеспечения лекарством.

В краевом минздраве сообщили, что пациент обеспечен дорогостоящим препаратом «Элевидис» за счет фонда «Круг добра», созданного по указу президента РФ. Стоимость терапии составляет 245 млн руб. В ведомстве подчеркнули, что «Дефлазакорт» не зарегистрирован на территории России, в связи с чем его закупка возможна исключительно на основании судебного решения. В настоящее время такое решение принято, и, как заверили в министерстве, препарат будет предоставлен ребенку в течение месяца.

В министерстве призвали журналистов и авторов интернет-ресурсов проверять информацию в официальных источниках до ее публикации.

Вячеслав Рыжков